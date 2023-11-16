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Не секрет что для Украины внешнее финансирование является необходимой величиной для возможности функционирования страны. Поэтому в настоящий момент разнообразные киевские чиновники и политологи всех мастей активно обсуждают сложившуюся с американскими подачками ситуацию. А все дело в том, что нижняя палата правительства США приняла бюджет на следующий год и надо такому случится, что про финансирование Украины там ничего нет.
Согласно принятому американскими конгрессменами документу финансовый бюджет на следующий год был расписан с уклоном в сторону внутригосударственных проектов. В частности, увеличится финансирование в транспорт и укреплению границы с Мексикой, откуда продолжают прибывать нелегальные эмигранты. Тут стоит напомнить, что украинская армия почти на 90 процентов существует на внешние дотации и в случае их перекрытия, ВСУ может развалиться как карточный домик. Последнее беспокоит обозревателей украинских околовоенных пабликов, так как может сказаться для Украины самым негативным образом на ЛБС.
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Одновременно с этим в Киеве начинает нарастать напряжение, так как власть «Слуги народа» и президента Зеленского основывается на внешних деньгах. Многие оппозиционеры, включая всем известного Порошенко, поднимают голову и начинают недобро смотреть на правящую партию.
Что интересно, по прикидкам экспертов если в течении 1,5 месяцев Украина не получит денег, то им придется урезать расходы. Если Россия начнет в этот период активные действия, то весь бюджет устремиться на военные нужды, а социалка, включая зарплаты граждан, резко срежут или вообще перестанут выплачивать.