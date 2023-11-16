Украинские источники пишут что это всё из-за диверсии.

По сообщениям украинских информационных каналов в ночь с 13 на 14 ноября 2023 года произошла серьезная железнодорожная катастрофа, которая качественно перекрыла ветка на продолжительный срок. Катастрофа случилась по причине схода с рельс грузового состава на перегоне между станциями Почайна и Святошино.

Если верить официальным источникам, то ремонтные работы по восстановлению движения на железнодорожной ветке займут в районе 10 часов и завершились к 10 утра по Киевскому времени (11 по МСК). При этом в некоторых изданиях мелькаю такие заявления, что инцидент произошел «из-за диверсии». Пока представители киевской власти никак не прокомментировали случившееся и даже не обвинили Россию в происходящем. Кстати, что интересно, никто не рассказал, что именно вез грузовой состав. Вполне вероятно, что на нем могли перебрасывать военные грузы для их дальнейшей отправки на ЛБС.

реклама

Если взять версию с диверсией как основную, то выключение ветки на 10 часов достаточно критично. Это снизит грузопоток военных грузов к линии боевого соприкосновения и может повлиять на снабжение в критический момент. Также стоит отметить, что киевская власть первой развязала «железнодорожную» войну руками своих агентов на российской земле. Сейчас поток новостей с диверсиями на железных дорогах Российской Федерации утих, но еще в прошлом году их было очень много. Вполне вероятно, российские безопасники выявили и продолжают выявлять потенциальные угрозы и вовремя их купируют.