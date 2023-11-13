Оно оказалось масштабной психологической атакой

Уже весной 2023 года все информационные ресурсы Украины рассказывали про летнее контрнаступление, которое опрокинет русские войска и позволит выйти ВСУ к Азовскому морю. Сегодня, когда это контрнаступление застопорилось, на телеканале 1+1 появилось интересное сообщение, в котором говорится, что летне-осенние действия ВСУ по штурму наших позиций - это грамотно проведенная психологическая операция.

Пока украинские военные теряют «двухсотыми» и «трехсотыми» тысячи человек, на полях горит бронетехника, а русские ракеты прочесывают тыловую инфраструктуру, ведущие телеканала 1+1 рассказали всем "настоящую" правду, которая все объясняет. В первую очередь, разумеется, провал контрнаступления войск Украины. Так вот, оказывается, по мнению телеканала, все события лета – это банальная психологическая операция, проведенная армией с целью давления на российскую общественность. Более того, с их слов, были задействованы кибервойска, которые активно работали в социальных сетях и вовсю гнали фэйки про боевые действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

реклама

Кроме того, если опять-таки верить, представителям канала, то настоящие украинские войска вовсю готовятся к настоящему «контрнаступу». Вот такую картину пытаются показать украинским гражданам и надо отметить, что из-за жесткой цензуры это вполне может сработать. Но скорее всего простые жители Украины, наблюдающие все события в своей стране, не поверят такому утверждению. Для веры в него нужно обладать воистину восторженным складом ума без намеков на критическое мышление.