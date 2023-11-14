Войска ВСУ ликвидировали военного ВС РФ в захваченном окопе.

Несмотря на большие потери в живой силе и бронетехнике ВСУ продолжают наступательные действия в районе Ореховского участка ЛБС. Периодически солдатам Киева удается добраться до передовых укреплений русской армии и пробовать взять их под контроль. Именно такая попытка была зафиксирована на днях, когда бойцам ВСУ удалось добраться до окопов ВС РФ. Однако успех был недолог и по ним провели мощнейший артиллерийский удар.

На Ореховском направлении между населенными пунктами Работино и Новопрокоповка (хотя что там осталось от этих населенных пунктов можно увидеть на многочисленных кадрах) украинским военным удалось добраться до окопов ВС РФ. В ходе сражения русские военнослужащие отошли на заранее подготовленные позиции, но один из солдат остался прикрывать отход. Войска ВСУ при захвате окопов ликвидировали военного ВС РФ, что было зафиксировано на камеру. Подобное отношение к военнослужащему РФ привело к решению командования открыть по точке массированный артиллерийский удар.

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Уже начавшие занимать окопы украинские солдаты не ожидали такого отпора. В результате артиллерийского налета они понесли значительные потери в виде «300». О «200» сообщений нет, но такое вполне может быть, так как неудачно попавший осколок снаряда способен дать о себе знать через определенное время, да и кровопотерю никто не отменяет.

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Подобное отношение к нашим попавшим в плен бойцам не редкость и не раз уже было доказано, что украинская пропаганда продолжает расчеловечивать. При этом надо отметить, что русские военные все равно стараются по возможности брать солдат ВСУ в плен, а не устранять их, как обычно поступают военные ВСУ.