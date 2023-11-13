Авдеевка имеет стратегическое значение для ВСУ, её отдавать никак не хотят

Зеленский требует от военного командования ВСУ удержать Авдеевский укрепрайон любыми способами. Поэтому командование армии Украины перебрасывает в тот район все больше и больше подкреплений, ослабляя оборону на других участках ЛБС. Однако мало перебросить свежие и не совсем силы под Авдеевку – их необходимо подтянуть к самому городу, а еще лучше в сам укрепрайон. Так вот, русские военные корреспонденты рассказали про неудачную попытку перебросить резервы ВСУ для усиления гарнизона.

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Большая группировка киевских военных попробовала ночью 9 – 10 ноября добраться до укреплений вокруг Авдеевки. Наши военные вовремя их обнаружили и по группировке был нанесен удар из реактивных систем залпового огня. Позже неприятель попытался еще несколько раз провести нечто подобное, но наши артиллеристы не дали ВСУ осуществить переброску подкрепления. В результате чего части украинской армии понесли значительные потери в живой силе и полностью прекратили попытки.

По сообщениям на настоящее время русская армия ведет ожесточенные бои в районах населенных пунктов Степовое, Северное и Опытное. Войска ВСУ потихоньку отступают с занятых позиций, теряя технику, бойцов и подготовленные укрепления. Единственная артерия, связывающая Авдеевку с большой землей, осталась в районе села Орловка, через которую проходит автомобильная дорога.

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Стоит понимать, что Авдеевка для президента Зеленского стала новым символом украинской обороны против ВС РФ. Туда будут перебрасывать все новые силы и военную технику, так как для имиджа Киева необходимо сохранить такой важный пункт, который, к слову, находится очень близко от столицы ДНР.