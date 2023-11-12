Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Соцсеть Илона Маска X предлагает купить никнеймы по цене в 50 000 долларов
Речь идет о заброшенных именах аккаунтов.

реклама

На протяжении года обсуждалась возможность введения компанией X продажи никнеймов. И кажется, все свершилось.

Теперь в бывшем Твиттере можно будет приобрести ник – его стоимость будет составлять около 50 000 долларов. Процесс уже запущен: некоторые пользователи уже получили предложения от платформы.

реклама

 Согласно источникам некоторых изданий, одна из команд соцсети уже начала создавать ресурс для купли-продажи ников. Важное условие: аккаунт, которому принадлежит никнейм, должен быть заброшен. Вполне вероятно, что в зависимости от «хайповости» никнейма будет зависеть и цена, однако пока что известна лишь фиксированная сумма – 50 000 долларов.

Год назад, осенью 2022 года, Илон Маск пожаловался на то, что множество ников недоступны, так как они заняты ботами или попросту принадлежат заброшенным аккаунтам. Маск также поделился планами об очистке соцсети. Одним из пользователей X было предложено создать площадку-маркетплейс, на которой можно было бы приобрести аккаунт. Выгода для компании заключалась в проценте, который ей бы полагался в качестве комиссии. Пока непонятно, есть ли такое явление на данный момент, однако доподлинно известно, что идея получила некую популярность среди руководства компании – уже весной неактивные аккаунты стали «сносить». 

Сотрудники X докладывают о происходящих изменениях внутри платформы, однако сайт соцсети и официальные заявления говорят об обратном.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

 

#илон маск #twitter #твиттер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тысячи поклонников Маска встают в очередь на операцию по внедрению чипа Neuralink
Сотрудники SpaceX получили свыше 600 травм за 9 лет
SpaceX сообщает, что ее второй испытательный полет Starship может стартовать 17 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
6
Как освободить память телефона - 5 способов
1
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
1
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
Показан "близнец" RTX 4090 с вдвое большей памятью и значительно дешевле NVIDIA H100
9
«Ланцеты» взяли на вооружение тепловизор – дрон-камикадзе стал ещё опаснее для ВСУ
+
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
7
Sony улучшает возможности PlayStation: новое приложение для просмотра фильмов
+
Американский бомбардировщик B-21 Raider стоимостью $700 млн. впервые совершил полёт
4
Куртка Майкла Джексона продан на аукционе за 28 млн руб.
9
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
24
Intel удерживает 80% рынка процессоров — за три года AMD не нарастила свою долю
26
В Киеве возмущены тем, что Израиль получает всё лучшее вооружение, пока Киев ждёт боеприпасов
2
11 ноября Cubot предлагает приобрести KingKong 8 и P80 512G
+
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
Realme GT 3 240W с быстрой зарядкой до 100% за 9,5 минут скоро появится на некоторых мировых рынках
5
Фанаты Action-RPG Mass Effect строят теории по поводу тизер-трейлера новой части
+
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+

Популярные статьи

О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
73
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
9
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
69
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
19
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
+
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
1
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
3
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
4

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
21:59
Ну когда Москва выведет войска зачем им переговоры? Их цель достигнута. Вывести войска откуда? Херсонской области или ДНР ?Крым тоже? А они там часом не рыбную похлëбку едят? Странный какой то мужичо...
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
newceyre
21:57
Да вы что. На своем примере знаю, что даже сейчас находятся Ваньки, которые ноутбучную 1650 считают хорошей игровой картой)) а десктопная ещё быстрее, значит, вообще огонь. Сейчас минимум начинается о...
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
Сергей Гришин
21:52
Немецкий луковый пирог цвибелькухен. Источник фото: patee.ru правильно,а появления в Макдональдс цвайбелькухена нет... Сами хоть читаете свой машинный перевод?
На Западе в Макдональдсах стали продаваться бургеры с названием "СВО"
Denis Semenov
21:49
Это да как и с процессорами 13900к и 14900к мощьность на одном уровне а цена разная!
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Apsheronsky tchai
21:48
Шишкин, а вас тут целый гей-клуб нарисовался, Амудятлы хреновы.
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Denis Semenov
21:47
Я думаю мощьность будет выше но не намного а цена гораздо выше!
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
ЧatoБoт
21:42
Буданова в презы всея Некроины!
Джонсон: Британские спецслужбы остановили свой выбор на Залужном, как кандидате на замену Зеленского
Umid Xaydarov
21:42
Ну, чимбал, похоже, ты в очередной раз раскопал тот 'третий кусок пингвина' и пытаешься разобраться в том, что происходит. Похвально, что у тебя хоть какие-то попытки анализа, но звучит это, мягко гов...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
ЧatoБoт
21:37
Некроине срочно нужны свои собственные Пол Пот и Иенг Сари.
Генерал ВСУ заявил, что Украине нужен президент уровня Шарля де Голля
22870
21:34
> ...по факту даже старая Windows 7 предоставляла гораздо больше свободы для пользователей и разработчиков в таких "мелочах" как меню "Пуск", там просто создал папку, забросил ярлык и всё работает как...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем