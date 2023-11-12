Речь идет о заброшенных именах аккаунтов.

На протяжении года обсуждалась возможность введения компанией X продажи никнеймов. И кажется, все свершилось.

Теперь в бывшем Твиттере можно будет приобрести ник – его стоимость будет составлять около 50 000 долларов. Процесс уже запущен: некоторые пользователи уже получили предложения от платформы.

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Согласно источникам некоторых изданий, одна из команд соцсети уже начала создавать ресурс для купли-продажи ников. Важное условие: аккаунт, которому принадлежит никнейм, должен быть заброшен. Вполне вероятно, что в зависимости от «хайповости» никнейма будет зависеть и цена, однако пока что известна лишь фиксированная сумма – 50 000 долларов.

Год назад, осенью 2022 года, Илон Маск пожаловался на то, что множество ников недоступны, так как они заняты ботами или попросту принадлежат заброшенным аккаунтам. Маск также поделился планами об очистке соцсети. Одним из пользователей X было предложено создать площадку-маркетплейс, на которой можно было бы приобрести аккаунт. Выгода для компании заключалась в проценте, который ей бы полагался в качестве комиссии. Пока непонятно, есть ли такое явление на данный момент, однако доподлинно известно, что идея получила некую популярность среди руководства компании – уже весной неактивные аккаунты стали «сносить».

Сотрудники X докладывают о происходящих изменениях внутри платформы, однако сайт соцсети и официальные заявления говорят об обратном.