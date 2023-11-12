В селе идут серьезные и ожесточенные бои

По сообщениям русских военных корреспондентов, наши войска пришли в движение и значительно продвинулись вперед в районе города Бахмут (Артёмовск). Есть информация, что боестолкновения ведутся на линии от Курдюмовки до Соледара с выходом сил ВС РФ к Клещеевке, которую ранее занимали только украинские военные и вели оттуда попытки вернуть «фортецию Бахмут» обратно.

Боестолкновения около Артемовска стали резко усиливаться в районе села Клещеевка, которое занимает высоту. Русские войска наступают, пытаясь вытеснить неприятеля за пределы позиций. Сообщается про «сотни артиллерийских орудий», которые задействовали на этом направлении. Бои перешли в стадию городских и ведутся на улицах Клещеевки. Причина такой активизации нашей армии понятна – киевский режим перебросил под Авдеевку слишком много сил. В том числе, отвел резервы с Артемовского направления, что резко снизило боеспособность ВСУ.

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Кроме того, стоит напомнить, что на этом направлении русские войска уже начали продвижение почти одновременно с атакой на Авдеевский укрепрайон. Поэтому текущая ситуация не стала неожиданностью. Также стоит отметить, что действия киевского режима по переброске всех возможных резервов в Авдеевку позволяют действовать нашим военным более успешно и отгрызать у ВСУ важные населенные пункты и высоты.

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Интересно, что тенденцию с ослаблением частей на линии боевого соприкосновения отмечают и в западной прессе. Там все активнее высказывают мнение, что вопреки заявлениям Зеленского, ВСУ не могут вернуть утраченные территории. Более того Украина продолжает активно уступать на ряде участков.