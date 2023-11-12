В результате пострадали оба аппарата

Боевые действия вокруг Марьинки (ДНР) не прекращаются ни на день. Последнюю информацию о ситуации докладывают военкоры, которые рискуя собственной жизнью ведут свои репортажи. Так один из русских военных корреспондентов запечатлел сражение двух беспилотных летательных аппаратов неподалеку от русских позиций.

Один из отечественных телеграмм-каналов выложил видеозапись, на которой видно сражение двух дронов, нашего и украинского. Со слов военкора выходит, что выпущенный украинскими военными дрон нес на себе гранату для удара по нашим позициям. Однако у наших бойцов были свои планы, и они выпустили ему навстречу свой беспилотник. Воздушное сражение не отличалось зрелищностью и состояло из удачной попытки протаранить дрон ВСУ. В результате удара вражеских БПЛА потерял возможность двигаться и рухнул на землю. Однако и русский БПЛА оказался разрушен и также «приземлился».

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Со слов русских военкоров, такие воздушные сражения происходят уже нередко и с переменным успехом. По сути, наши военнослужащие используют свои дроны в качестве зенитной управляемой ракеты, которая поражает цель прямым кинетическим воздействием, а не веером осколков. Возможно, в результате многочисленных инцидентов, кто-то задумается про создание дронов-перехватчиков.

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Стоит отметить, что подобное использование дронов пробуют поставить на поток в Иране. Они создали небольшие БПЛА, которые работают в качестве дронов-охотников и их цель – вражеские беспилотники. По новостям из республики вроде как началось серийное производство таких аппаратов. Возможно, мы увидим их лицензионные копии в небе над зоной проведения Специальной военной операции, а пока наши военные используют для такой охоты непрофильные аппараты.