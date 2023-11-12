При этом Киев обвинил РФ в поражении гражданского судна

Для снабжения Вооруженных сил Украины коллективный Запад использует не только железные и автомобильные дороги, но и морской транспорт. Последний за раз может привезти сотни тонн грузов, но для его разгрузки необходима развитая инфраструктура, которая есть в одесских портах. Именно по этим портам ночью 8 ноября 2023 года был нанесен удар русской авиации с целью максимально повредить военные объекты ВСУ и подорвать, в прямом смысле, их боевую эффективность.

Об ударе по морским портам в Одессе и Одесской области сообщают с обеих сторон ЛБС. В частности, украинская сторона заявила, что в результате нашего удара одна из ракет попала в надстройку мирного грозового корабля с флагом Либерии на борту. Мол противорадиолокационная ракета Х-31П приняла судно за цели и навелась на его антенну. В результате удара пострадало 3 гражданина Филиппин и погиб лоцман.

реклама

Тут стоит отметить, что ранее подавляющая часть портов служила для обслуживания так называемой «зерновой сделки», которую Россия покинула летом этого года. Освободившиеся мощности мгновенно были освоены военными киевского режима в качестве складов для доставляемых с Запада грузов. Часть объектов стали использовать в виде цехов для создания беспилотных морских кораблей. По этой причине Одесса становится центром внимания наших военных не в первый и, к сожалению, далеко не в последний раз.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что касается гражданского судна с поднятым флагом Либерии, то стоит отметить тот факт, что воды акватории Черного моря около украинских берегов сейчас очень опасны. Там много мин и возможны «прилеты» с неожиданной стороны. Так есть мнение, что на самом деле это была не русская ракета, а выпущенная украинцами ЗУР, которая была переделана для ударов по поверхности. Такая практика применения просроченных зенитных ракет украинцами мелькала в информационном поле уже не один раз.