Всему виной репрессии со стороны YouTube.

Руководство видеохостинга YouTube тестирует функцию, ограничивающую доступ пользователей с установленными блокировщиками рекламы к ресурсам сайта. Теперь круг тех, на ком тестируют нововведение, расширился – и это привело к тому, что адблоки массово удаляются. Впрочем, разработчики расширений не намерены сдаваться так легко.

В октябре состоялась ежегодная конференция, объединяющая разработчиков адблоков со всего мира. Проходит данная конференция в Амстердаме. Представители корпорации Google, присутствующие на конференции, заверили разработчиков, что обновление Chrome никак не помешает работе адблоков. Стоит заметить, что компания получает около 80% выручки именно с рекламы. Более того, она даже выступила одним из спонсоров собрания. Несколько позже появилась информация о том, что YouTube, являющаяся частью Google, начала блокировать пользователей, которые пользуются блокировщиками рекламы и ранее пользовались видеохостингом беспрепятственно. Руководство сервиса пояснило, что адблоки нарушают правила пользования платфоомы и добавило, что если реклама надоедает, то ее можно отключить, подписавшись на YouTube Premium.

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Меры, предпринятые Google, оказались действенными – источники говорят о том, что за октябрь удаление адблоков выросло на 300–500%. Впрочем, количество скачиваний показало такие же темпы роста. Практически каждый, кто удалил блокировщики рекламы компании Ghostery, удалил расширение из-за действий YouTube, говорит статистика компании.

Разработчики адблоков заострили внимание на том, что новая политика видеохостинга по времени совпала с увеличением объема показываемой рекламы. Практически десятая часть доходов Google – это реклама с YouTube. Показатели выручки выросли на 5% с прошлого года.

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Опросы мнения населения показывают, что адблоками пользуется 1–3 человека из пяти. Большая часть респондентов отмечает, что реклама их не раздражает, пока ее не становится слишком много.