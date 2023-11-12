Collins Dictionary ежегодно проводят исследования и выбирают слово года.

Редакторы словаря Collins Dictionary, который является одним из самых известных и авторитетных словарей английского языка, содержащим более 500 000 слов, фраз, определений и идиом, считают слово «искусственный интеллект» словом 2023 года. Согласно мнению экспертов, у населения в корне поменялось отношение к данному термину – если раньше искусственный интеллект воспринимали как что-то из разряда научной фантастики и беллетристики, то теперь это абсолютно нормальное и повсеместное явление, занимающее большую нишу в бизнесе и не только. Скорее всего, это и стало причиной большого отрыва слова «ИИ» в рейтинге, составленном учеными.

Словарь объясняет, что искусственный интеллект – это создание моделей, воссоздающих когнитивные способности человека, с помощью программирования. Термин действительно опередил все остальные «модные словечки», появившихся в инфополе уходящего 2023 года, и стал лидером.

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Так, в рейтинге опустилось слово «deinfluencing», которое означало повышенную настороженность интернет-пользователей по отношению к коммерческим продуктам. Другим словом стало «жаднофляция» - смесь слов «жадность» и «инфляция», обозначающее чрезмерный рост цен на товары ради прибыли предприятия. Следующие слова в рейтинге – «debanking» и «nepo baby/nepotism baby» - закрытие кому-либо доступа к услугам банка и «богатенький ребеночек» соответственно.

Каждый год Collins Dictionary выбирает «слово года». Например, в 2020 году этим словом ожидаемо стала «пандемия».

Ученые предполагают, что слово «искусственный интеллект», как и понятие, никуда не пропадет. Более того, исследования сообщают, что его повсеместное распространение приведет к появлению новых специальностей и профессий.