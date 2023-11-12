Как было сказано автором: разногласия "неловко выплеснулись наружу"

На настоящий момент киевский режим в глазах собственных граждан и мировой общественности представляется единым монолитом, но есть нюанс. Из-за проваленного по факту разрекламированного контрнаступления и больших потерь живой силы и техники в стройных рядах правительства Украины назревает серьезный кризис. Об этом, в частности, пишет американская газета «Вашингтон Пост» с формулировкой про «неловкое выплескивание разногласий».

Журналист американской газеты The Washington Post выпустил материал, в котором рассказывает про сложившиеся в украинской верхушке положение. В частности, обозреватель утверждает, что некогда единый в своем порыве аппарат Зеленского начал сбоить и там появились нездоровые опасения. А все из-за сложившихся последствий летне-осеннего контрнаступления, которое по факту провалилось и стоило очень дорого. Высшие чиновники Украины опасаются, что это может стать серьезным козырем в возможных переговорах с Россией и вынудит Киев смириться с потерями территории.

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Однако на этом автор не остановился и высказал мнение, что чиновники опасаются того факта, что скоро предстоит «холодная зима» и это также повлияет на возможные переговоры. Так как это такой же серьезный рычаг давления, как и провалы в военном плане.

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Что интересно, на фоне таких разногласий в высшем аппарате киевского режима начали прослеживаться нездоровые движения в западных странах. Мол из-за происходящего в Киеве страна перестает быть таким уж надежным партнером. И это влияет на настроения среди функционеров Украины. Тут стоит заметить, что какие бы телодвижения не происходили в правительстве Зеленского, то в принципе это ни на что не влияет, так как контроль над Украиной находится за пределами страны и на место старых чиновников просто придут новые, более надежные и целеустремленные.