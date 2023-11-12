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Полностью отрезав центральный город сектора Газа от остальной части анклава, Армия обороны Израиля приступила к следующей части наступательной сухопутной операции по устранению группировки ХАМАС. Однако все идет не так чтобы очень удачно, и в сеть постоянно уходят ролики от палестинского движения, на которых запечатлены кадры боестолкновений. В частности, ЦАХАЛ плотно завяз на севере Газы в городке Бейт-Лахия.
Продвижение сухопутных сил внутрь Газы дается ЦАХАЛ большой ценой и об этом свидетельствуют ролики, выпускаемые в сеть членами движения ХАМАС. На них сняты тяжелые уличные бои, в ходе которых израильская бронетехника попадает в грамотно организованные засады и поражается гранатометным огнем. Также буквально из всех окон уцелевших зданий в военнослужащих Израиля ведется огонь. ХАМАС не стесняется использовать тяжелые минометы, которые поднимают из-под земли на платформах для ударов по наступающим силам.
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На фоне происходящих событий израильские высшие чиновники рассказывают про успешное продвижение ЦАХАЛ в глубь Газы и занятие там позиций. В ходе этих действий город, и так пострадавший от бомбардировок, продолжает разрушаться, лишая мирных жителей домов и привычной жизни. Также появилась информация про отрезание лидера ХАМАС от коммуникаций и потерю тем контроля над своими войсками.
Что интересно, ВОЗ также рассказал про гибель более чем 160 врачей в секторе Газы, а Байден просит приостановить продвижение ЦАХАЛ, так как хочет освободить часть захваченных ХАМАС граждан и армия Израиля и ее действия ему в этом мешают.