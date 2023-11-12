Наступление идет успешно и без остановок

Пока в западной прессе обсуждают применение русскими военными «неизвестного» оружия, наши войска продолжают планомерно продвигаться в деле окружения Авдеевского укрепрайона. Так, по сообщениям ВС РФ продвинулись еще на километр на некоторых направлениях и предпринимают штурмовые действия. В частности, ведутся активные действия на юго-западе от Авдеевки, неподалеку от села Водяное и Северное.

Вооруженные силы Российской Федерации не останавливаются на достигнутом и планомерно пробивают украинскую оборону. В этом им помогает крупнокалиберная артиллерия и военная авиация. Удары наносятся в любое время дня и ночи. В частности, зафиксировано использование для подавления огневых точек, наблюдательных пунктов и мест дислокации управляемых бомб массой в полтонны. Это позволяет создать на участке пригодные для штурма условия и сохранить как можно больше жизней наших бойцов. Что интересно, боевые действия ведут на нескольких участках и зачастую проводятся одновременно, чтобы противник распылял свои силы.

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С начала этой недели заявляют о занятии более чем 8 квадратных километров на этом участке фронта. Зафиксировано продвижение русских войск на 1 – 1,5 км около населенных пунктов Северное и Водяное по направлению к Авдеевке. Ведутся подготовительные работы к штурму Авдеевского коксохимического завода, которые планомерно окружается нашими войсками. ВСУ активно выбиваются из окружающих завод позиций и запираются на его территории.