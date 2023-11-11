По крайней мере об этом говорят цифры.

VK сравнялась с YouTube по объему российских пользователей – так говорит исследование, проведенное оператором сотовой связи Tele2. Компания рассмотрела статистику нескольких популярных соцсетей и платформ. Как вывод, за период с января по сентябрь VK вышла на один уровень с YouTube – обе социальных сети набрали по 15% доли аудитории. Самый впечатляющий результат показал раздел VK с видеороликами – «VK Видео» набрала практически 20% новых пользователей с марта прошлого года.

VK на пару с YouTube – самые популярные ресурсы среди российских пользователей. Чуть менее популярны «Одноклассники» и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской в РФ) – ими пользуется по 14% аудитории из РФ. Третье место делят Telegram и TikTok с результатом в 13% (хотя последний недоступен для россиян, и чтобы пользоваться площадкой, нужно скачивать мод). Twitter/X пользуется 6%, Instagram – 5%. Российская видеоплатформа Rutube оказалась интересной для 3% пользователей Сети, а Twitch и Discord набрали по 1%. За полтора года, с марта 2022 по сентябрь 2023, произошли серьезные изменения, нарушившие привычную картину – Instagram потерял больше половины последователей, Twitter – пятую часть. Facebook сократил позиции лишь на 3,1%. TikTok, хоть и не потерял аудиторию в цифрах, тоже потерпел некое обрушение – из-за блокировки российских пользователей его показатель вырос немного более, чем на процент.

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YouTube, конечно, тоже не мог остаться таким же популярным после ограничений для россиян. Напомним, что в связи с санкциями пользователи из России больше не могут получать монетизацию. Это спровоцировало миграцию авторов на иные площадки. Так, Rutube вырос в полтора раза, хоть и остался крошкой на фоне остальных гигантов рынка. Twitch поднялся на 28,3%, Telegram стал больше почти на четверть.