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g1tarist
Выяснилось, что крысы обладают развитым пространственным воображением
В грызунов, как оказалось, есть воображение

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Исследователи вставили крысам устройство, которое могло контролировать и мониторить их мозговую активность. Затем исследователи наблюдали за воображением крыс – как оказалось, они умеют представлять те места, которые находятся не перед их глазами в момент наблюдения. Они могут представлять те места и предметы, в которых они уже побывали.

Исследования, совершенные ранее, говорят о том, что в гиппокампе крыс есть некая база моделей тех сред, которые были изучены ранее. Гиппокамп — это часть мозга, расположенная в височных долях. Он играет ключевую роль в формировании памяти и пространственной ориентации. Также гиппокамп участвует в процессах обучения и запоминания новой информации. Именно гиппокамп и потребовалось изучить, чтобы узнать больше о «когнитивной карте» грызунов.

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Учеными была разработана нейросистема, которую они позже имплантировали в голову крыс. Система воспроизводила активность мозга подопытных на декодере. С помощью декодера исследователи и определяли, какие нейроны работали. Один из авторов исследования, Альберт Ли, пояснил, что если крыса генерировала определенную связку нейронов, то декодер определял ее как определенное место в комнате.

После всех операций грызунов ставили на беговую дорожку, вокруг которой находились экраны. На экранах проигрывались видео, показывающие природу – так крысы думали, что они находятся в некоем пространстве, приближенном к натуральному. Сперва крысы изучали то, что находилось на экранах, составляя у себя в голове своеобразную карту пространства. Ученые, в свою очередь, мониторили деятельность нейронов – их активность соотносилась с местом на экране.

В следующий раз исследователи ограничили свободу движений крыс – они больше не могли свободно бежать по дорожке и исследовать построенную вокруг них реальность. Их передвижение определялось тем, что они себе представляли и какие нейроны активировали. Так крысы думали, куда им нужно идти, чтобы впоследствии заслужить награду.

Еще одно задание основывалось на полном ограничении и лишении крыс свободы в передвижении. Для того, чтобы заработать награду, они должны были представить определенный объект у себя в голове. Чтобы сделать это, им нужно было задействовать свои нейроны. 

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Ученые сделали вывод о том, что крысы могли с легкостью выполнить любое из заданий – они без сложностей представляли необходимую местность или объект, нейроны показывали определенную связку с местностью.

#наука и изобретения #наука #исследования
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