Вход по картинкам так же безопасен, как и вход с помощью одноразового пароля.

Теперь, если пользователь захочет зайти в свой аккаунт «Яндекса» через приложение «Яндекс Ключ», он может воспользоваться не только qr-кодом или комбинацией цифр. Появился иной метод – выбор картинки. Впрочем, он уже давно используется другими поисковыми системами, хоть и в несколько других формах - например, в Google нужно выбрать одно число из трех предложенных.

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Картинка – это такой же благонадежный и прочный способ, как и привычный пароль или одноразовый цифровой код, отмечают в компании. Преимущества изображения – скорость и интерактивность. Когда пользователю потребуется войти в аккаунт, на экране его же устройства, где уже выполнен вход, высветится нужное изображение. Такое же изображение нужно будет выбрать на другом устройстве. Картинки обновляются с каждым новом входом и сильно отличаются друг от друга цветом и формой. На выбор будет предложено четыре изображения.

Такой метод защиты – это еще одна «дверь», защищающая аккаунт. Без собственного телефона войти в аккаунт невозможно, если использовать дополнительный этап аутентификации. Если действующая система безопасности «Яндекса» заподозрит что-то неладное, то вход в аккаунт будет ограничен.

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Сейчас функция работает для тех пользовательских аккаунтов, в настройках которых выбран способ входа «Пароль + одноразовый пароль» в приложении «Яндекс Ключ». Несколько ранее функция работала и в версии браузера с Алисой.