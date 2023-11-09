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«Почта России» отказалась от доставок посылок с помощью беспилотников
Проект заморожен, а с весны не проводилось ни одного тестирования.

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«Почта России» планировала ввести регулярные маршруты для дронов, которые бы доставляли посылки. Однако запуск проекта отложен на неопределенное время, как сообщают источники. Участники рынка беспилотников так же говорят об этом. Непосредственно пресс-служба предприятия от комментариев отказалась.

Согласно федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов», госпредприятие до конца следующего, 2024 года обязана запустить семь маршрутов доставки дронами на территории Ямала и двадцать один маршрут в Чукотском автономном округе. Планируется использовать беспилотники-вертолеты. Некоторые из двадцати восьми маршрутов должны были заработать уже к концу текущего года. А в марте проводились испытания, где использовались беспилотные авиационные системы «Вертолеты России».

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Тем не менее, ни один маршрут не был введен в работу. Более того, ни одного тестирования не проводилось с весны. По словам авторитетного источника, предприятие решило временно приостановить проект и заморозило его.

Изменения, предположительно, связаны с новым руководством «Почты России». В конце 2022 года новым генеральным директором предприятия стал Михаил Волков. Источник заявляет о том, что вместе со сменой руководства сменились и приоритеты акционерного общества – на данный момент внимание направлено преимущественно в те отрасли, где возможно получение выручки как можно скорее. Отмечается, что проект беспилотной доставки грузов интересен, однако, так как рынок только зарождается, маршруты проложены только в отдаленных регионах – это нерентабельно для компании в краткосрочной перспективе и может принести доход только нескоро.

На сегодняшний день законодательство, касающееся беспилотников, размыто и неточно, ему только предстоит обрести четкие формы. Весной 2022 года государством было разрешено использовать дроны в коммерческих целях только в определенных регионах: среди них Камчатский край, ЯНАО, ХМАО и Чукотский АО.

Эксперты утверждают, что «Почта России» потеряла потенциальные позиции на рынке – размеры предприятия и его возможности вполне позволили бы ему укрепиться в сфере беспилотников. Отмечается, что у «Почты» еще есть шансы в смежных областях.

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#росси
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«Почта России» отказалась от доставок посылок с помощью беспилотников
Eppius
15:42
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