Всё происходит на фоне прибытия на Ближний Восток уже второго авианосца ВМС США с целью поддержки Израиля.

Почти через месяц после начала нового витка палестино-израильского конфликта, ЦАХАЛ удалось окружить город Газа и полностью отрезать его от остальной части анклава. При этом активную роль в проводимой операции играет военная авиация, которая базируется, в том числе и на американских авианосцах. К берегам Израиля уже подогнали сразу два носителя для морской авиации, и не всем в регионе нравится такая ситуация. Поэтому ливанская группировка «Хизбалла» решила показать зубы и продемонстрировала, что имеет на вооружении противокорабельные ракеты «Нур».

Для поддержки своих союзников на Ближнем Востоке американцы подогнали второй авианосец, который также включился в процесс. На это резко негативно среагировала группировка «Хизбалла», уже не раз отметившаяся в своей «искренней любви» к войскам США. В этот раз в сети появился ролик, на котором представители движения показали ракетные установки с имеющимися противокорабельными ракетами «Нур» иранского производства. Таким образом, лидеры группировки хотят намекнуть американцам, что им тут не рады и не стоит вмешиваться в дела Израиля слишком сильно. Официальной реакции Вашингтона на такое заявление пока не последовало, и, возможно, никаких последствий не будет.

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В свою очередь, хочется отметить, что ПКР «Нур» производятся в Иране и являются копией китайской ракеты С-802. Ракета имеет полубронебойную боеголовку массовой в примерно 150 кг и может разгонятся до 0,9 Маха. Также «Хизбалла» уже использовала эту ПКР против Израиля в ходе последней израильско-ливанской войны в начале тысячелетия. Тогда был поражен один боевой корабль, можно сказать, флагман ЦАХАЛ, который, тем не менее, смог отойти в порт приписки. Сама ракета имеет малую дальность в 120 км, и сможет ли она преодолеть в случае чего противоракетный зонтик авианесущей группировки - тот еще вопрос. Скорее всего, «Нур» не сможет преодолеть ПРО американцев. Хотя тут все зависит от времени пуска и количества выпущенных Noor по потенциальной цели.