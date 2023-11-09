Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Ливанская «Хизбалла» пытается припугнуть американский флот иранскими ракетами «Нур»
Всё происходит на фоне прибытия на Ближний Восток уже второго авианосца ВМС США с целью поддержки Израиля.

реклама

Почти через месяц после начала нового витка палестино-израильского конфликта, ЦАХАЛ удалось окружить город Газа и полностью отрезать его от остальной части анклава. При этом активную роль в проводимой операции играет военная авиация, которая базируется, в том числе и на американских авианосцах. К берегам Израиля уже подогнали сразу два носителя для морской авиации, и не всем в регионе нравится такая ситуация. Поэтому ливанская группировка «Хизбалла» решила показать зубы и продемонстрировала, что имеет на вооружении противокорабельные ракеты «Нур».

Для поддержки своих союзников на Ближнем Востоке американцы подогнали второй авианосец, который также включился в процесс. На это резко негативно среагировала группировка «Хизбалла», уже не раз отметившаяся в своей «искренней любви» к войскам США. В этот раз в сети появился ролик, на котором представители движения показали ракетные установки с имеющимися противокорабельными ракетами «Нур» иранского производства. Таким образом, лидеры группировки хотят намекнуть американцам, что им тут не рады и не стоит вмешиваться в дела Израиля слишком сильно. Официальной реакции Вашингтона на такое заявление пока не последовало, и, возможно, никаких последствий не будет.

реклама

В свою очередь, хочется отметить, что ПКР «Нур» производятся в Иране и являются копией китайской ракеты С-802. Ракета имеет полубронебойную боеголовку массовой в примерно 150 кг и может разгонятся до 0,9 Маха. Также «Хизбалла» уже использовала эту ПКР против Израиля в ходе последней израильско-ливанской войны в начале тысячелетия. Тогда был поражен один боевой корабль, можно сказать, флагман ЦАХАЛ, который, тем не менее, смог отойти в порт приписки. Сама ракета имеет малую дальность в 120 км, и сможет ли она преодолеть в случае чего противоракетный зонтик авианесущей группировки - тот еще вопрос. Скорее всего, «Нур» не сможет преодолеть ПРО американцев. Хотя тут все зависит от времени пуска и количества выпущенных Noor по потенциальной цели.

#хизбалла
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
+
В РФ начали активно выращивать мискантус – как заморское растение будет спасать российские леса
3
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+
Новый инструмент Canon для производства пластин может изменить рынок оборудования
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
8
История одного НЕ корпуса
39
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
2

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
15:59
Делят шкуру неубитого медведя. В конечном итоге вся эта погоня за "искусственным интеллектом" закончиться очередным витком деградации.
«Яндекс» запустил новую систему входа в сервисы – теперь с помощью картинки
Vito Vago
15:59
Так это и так понятно, игра и близко не стоит с книгой "Непобедимый".
Краткий обзор игры "The Invincible"
OgoGoLog
15:57
Из запчастей геранек, оставшихся на развалинах украинских военных объектов пытаются собрать что-то целое. А потом, наверное, скажут, что Иран у них разработку ещё 10 лет назад украл.
Украинское предприятие «Укроборонпром» рассказало про создание своего аналога иранского «Шахеда»
Тимур Шатунов
15:55
А так же планшет, книжную читалку, ноутбук, метроном и ...семью
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
Краснов Глеб
15:52
У нас Донецк горит каждый день,а мы подсчитываем подбитые израильские танки.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
FelsheR-BAN100712
15:49
да и евреям верить - так себе.)
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
daimos
15:45
https://www.youtube.com/watch?v=IPwgs9g2QNU
Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 40 Super могут быть представлены 8 января
старый мох
15:45
петух раскудахтался :D
Зеленский: ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году
daimos
15:44
Как же задрала эта показушность во всем, когда элементарные вещи просто не работают! Зато деньги освоены. Когда простор для бизнеса - отделение в любом населенном пункте, но почему-то греф допер, как ...
«Почта России» отказалась от доставок посылок с помощью беспилотников
Eppius
15:42
Как там евоный распиаренный Хипперлуп поживает? Трепач он тот еще. Хотя старлинк, многоразовый корабль и тесла у него получились хорошо.
Стартап Neuralink Илона Маска уже в следующем году вживит мозговой имплант более чем десятку человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем