Американский обозреватель проанализировал ситуацию.

Несмотря на громкие заявления Зеленского о том, что контрнаступление необходимо продолжать, в действительности все идет немного иначе. Бригады ВСУ начинают перебрасывать в район Купянска и Авдеевки, а на всех остальных направлениях украинские военные ушли в оборону. На этом фоне начинаются взаимные обвинения между украинцами и их западными кураторами на тему того, кто виноват в провале. В частности, об этом пишет американский обозреватель газеты «Вашингтон Пост» военный аналитик Макс Бут.

По мнению Бута, все пока происходит кулуарно и сор не выносится из избы, но это только пока. Градус взаимных обвинений Киева и Вашингтона по поводу провала распиаренного контрнаступления потихоньку повышается. Стороны пытаются доказать друг другу, что именно они виноваты в сложившейся ситуации. Так, глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет американцев в том, что их поставки вооружения были слишком малыми, а поставленная техника часто находилась в нерабочем состоянии.

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В свою очередь, американские военные критикуют командование ВСУ в отходе от догм и стандартов доктрины НАТО. Вместо того, чтобы следовать ей досконально, украинские военные внезапно внесли туда множество советских методов ведения боевых действий. Тут стоит учитывать, что военная доктрина НАТО подразумевает под собой либо превосходство, либо паритет в воздухе. Странно, что они такого потребовали от ВСУ, которые используют авиацию только в качестве платформ для запуска ракет воздушного базирования или военно-транспортные вертолеты.

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Сам же Бут является сторонником «ястребов» и ведет крайне агрессивную риторику по отношению к России. Обозреватель призывает усилить поставки военных грузов на Украину, чтобы та смогла сделать новую попытку наступления на позиции ВС РФ. Но стоит понимать, что Вашингтон сейчас вообще в раздумьях про целесообразность выделения средств для киевского режима. Пока за американцев отдуваются их европейские коллеги, которые продолжают выгребать из своих запасников все больше техники и боеприпасов.