Даже увеличивают частоту сердечных сокращений

Исследователи из Университета Бирмингема (University of Birmingham), одного из самых престижных университетов как в мире, так и в Соединенном Королевстве, доказали, что грамматические ошибки имеют влияние на человеческий организм и его состояние.

Дело в том, что наше тело понимает, что что-то не так, если видит ошибки по типу двойного отрицания, неправильного выбора буквы, неверного использования множественности существительного и так далее. Реакция организма заключается в учащении сердцебиения.

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Авторы исследования провели эксперимент для прозрачности результатов. В нем принял участие сорок один англоговорящий житель Британии взрослого возраста. Им дали прослушать сорок записей, на которых воспроизводилась речь на английском на языке. Одна половина записей была с ошибками, другая половина – нет.

Во время прослушивания текстов ученые проводили запись вариабельности сердечного ритма. Данный показатель указывает на время между регулярными ударами сердца. Такие интервалы учащаются и учащаются, если человек нервничает. Эксперимент показал: чем больше ошибок распознавал человек, тем чаще билось его сердце. Авторы исследования интерпретировали эту закономерность как проживание стресса.

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По словам ученых, наличие ошибок в тексте включает в организме психологическую тактику «бей или беги». Это реакция организма на стресс, проявляющаяся в виде физиологических изменений в организме. Этот процесс связан с активацией симпатической нервной системы и выбросом гормонов адреналина и кортизола. В случае возникновения стрессовой ситуации организм должен быстро решить, как реагировать - бороться (бить) или бежать (избегать опасности). Стоит заметить, что реакция появлялась у человека даже тогда, когда он сам не понимал, где находится ошибка и есть ли она вообще.