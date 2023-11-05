Пока что в тестовом режиме с контролем оператора

«Яндекс» рассказал о том, что компания начала испытывать беспилотные автомобили без участия человека. Одна из машин «Яндекса» выехала на дорогу без оператора – это случилось в Иннополисе. Чтобы контролировать происходящее, в сопровождение автомобилю выделили другую машину, в которой оператор уже присутствовал.

В сумме автомобиль проехал около пятидесяти километров по городу. Это стало первым в Европе запуском беспилотного автомобиля без контроля оператора.

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«Яндекс» осуществляет испытание машин-роботов в несколько этапов. На первой стадии в машине обязательно сидит водитель, способный в случае чего взяться за управление и проконтролировать ситуацию. На втором этапе оператор перемещается на пассажирское кресло и следит за дорогой оттуда, однако он все равно имеет возможность остановить машину. Последний этап, к которому пришли в Иннополисе – это наблюдение оператора из стороннего автомобиля.

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Такие испытания компания проводит уже несколько лет, с 2017 года. Помимо Иннополиса, наукограда, где такие технологии – часть обычного дня, беспилотные такси можно встретить и в Ясенево (район Москвы, ЮЗАО), и на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Отметим, что за услугу роботакси в Ясенево установлена фиксированная цена – 100 рублей.