Смартфон сгибается в браслет и одевается на руку.

На мероприятии Lenovo Tech World разработчики со всего мира представляли новинки, показывая инновации и удивляя зрителей и специалистов. Некоторое из представленного действительно повергает в шок. Такой новинкой, например, стала модель смартфона, которая способна оборачиваться вокруг руки. Ее показала Motorola Mobility. Когда телефон скручивается, он может выполнять функции смарт-часов.

Смартфон, по словам разработчиков, обладает адаптивным экраном, который способен принимать ту форму, которую захочет придать телефону пользователь. Помимо упомянутой способности оборачиваться вокруг руки, гаджет может делать все, что делают уже существующие раскладушки, но в больших вариациях: например, стоять самостоятельно, используя часть экрана, как подставку.

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Новинка обладает OLED-дисплеем и может воспроизводить видео Full HD+ качества. Сам по себе смартфон в развернутом виде – это экран в 6,9 дюймов. Кроме того, он автоматически определяет, когда пользователь сворачивает экран в форму часов, и тогда режим меняется на 4,6-дюймовый.

Несколько раньше Lenovo уже работала над смартфоном с гибким экраном. Пока нет информации о том, будет ли такой телефон выпущен в массовом производстве.