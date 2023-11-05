В 2023 внедрение российского ПО увеличилось вдвое.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации увеличило KPI-показатели внедрения отечественного общесистемного и прикладного программного обеспечения. Сообщается, что по планам на рынке должно было быть 23% российских продуктов. Теперь же Минцифры изменило прогноз и увеличило показатель больше, чем вдвое: с 23% до 54%. Прогнозируемые показатели входят в проект «Новое общесистемное и прикладное программное обеспечение».

Проект охватывает импортозамещение операционных систем, различных приложений офисной работы, информационных систем, браузеров и так далее. Документы Минцифры определяют, что в следующем году показатель распространения отечественных программ должен вырасти до 58% (до корректировки прогнозов число было существенно меньше – 33%). В 2025 году ожидается рост до 63% (ранее – до 48%), а уже в 2030 – до 71%. Последняя планка не изменялась.

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К документу чиновники прикрепили пояснительную записку. В ней говорится о причине корректировки прогнозируемых показателей – ей стало уточнение подсчетов и фактических значений прошлого года. Напомним, что уже в 2022 году российский софт был внедрен на 50%, а согласно прогнозам, таких результатов стоило ждать только после 2025 года.