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g1tarist
На Украине изменили регламент передачи БПЛА в войска, сократив его до 3-х дней
Возможно, теперь беспилотников в небе станет больше. Но будут ли они эффективны?

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Необходимость современной армии в дронах разных модификаций уже ни для кого не является секретом. Понимают это и на Украине, которая активно использует их не только для боевых действий в зоне проведения спецоперации, но и для слежки за собственными гражданами, которые пытаются нелегально покинуть «незалежную». На этом фоне МО Украины выдало сообщение о резком ускорении передачи беспилотников на нужды вооруженных сил страны. В частности, об этом заявил министр обороны государства Умеров.

В сообщении говорится про резкое ускорение передачи БПЛА в ВСУ и для этого военному ведомству пришлось всего лишь порезать бюрократию и оставить только самое важное. Раньше срок передачи дронов в войска мог растянуться на долгие месяцы, а теперь он сократился до 3-х дней. Что интересно, ранее БПЛА разведывательного типа в больших количествах уходили в пограничную службу, где их использовали для патрулирования границы и выявления граждан, спешащих покинуть родную страну.

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Стоит отметить, что это не единственное нововведение министерства обороны Украины в плане ускорения сроков передачи военной продукции непосредственным пользователям. Ранее, буквально на днях, выходило сообщение, что теперь военная техника и боеприпасы будут проходить тестирование только по трем категориям. В то же самое время раньше проводились полноценные испытания, которые также затягивались на долгие месяцы.  Правда, теперь за качество продукции, поставляемой на ЛБС, отвечает не МОУ, а непосредственно производитель. В любом случае обе новости довольно серьезные и могут сильно повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Хотя, если учесть, как оперативно, армия РФ выводит из строя технику противника и захватывает её себе - это маловероятно. К слову, недавно, российские специалисты, не уничтожили, а захватили под свой контроль сразу 4 танка Leopard 2A6.

#всу
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