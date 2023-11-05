И закрепились на окраинах Степового неподалеку от Авдеевки

Пока Израиль пытается окружить Газу и теряет бронетехнику от «тапочников», русские войска продолжают активно давить ВСУ в районе Авдеевского укрепленного района и продвигаются к ключевой дороге. Об успехах ВС РФ пишут не только отечественные военкоры, но и западная пресса. Украинские СМИ также не остаются в стороне, хотя и риторика там несколько иная.

За минувшие дни вооруженные силы России смогли закрепиться в районе террикона Авдеевского коксохимического завода. Многие аналитики называли это достижение наших военных путем к полному разрушению всего укрепрайона. Однако пока снабжение Авдеевки идет по единственной пригодной дороге, которая проходит рядом с Орловкой. К слову, дорогу уже взяли под огневой контроль, но до полного обрубания снабжения еще далеко. При этом ВСУ продолжают перебрасывать на Авдеевский участок ЛБС все больше подкреплений, хотя и без особого успеха.

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Сейчас американский «Институт изучения войны» сообщает, что русские закрепились на окраинах села Степовое. По оценкам аналитиков ВС РФ проводят перегруппировку и ждут просыхания почвы. Ноябрьские дожди изрядно заболотили местность вокруг, что играет на руку обороняющимся войскам киевского режима. Возможной целью следующего наступления называют корпуса авдеевского Коксохима, который также являются ключевой точкой окружения.