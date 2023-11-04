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g1tarist
АО Концерн «Калашников» рассказал о завершении испытаний АК-12 образца 2023 г
Контракт с МО РФ завершен досрочно.

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В 2018 году на вооружение российской армии приняли новый автомат Калашникова АК-12, который начал медленно заменять более старые АК-74. Концерн «Калашников» поучил крупный контракт на производство новых автоматов в 2021 году и должен был закрыть его в течении 3-х лет. Однако генеральный директор АО Концерн «Калашников» сообщил, что 3-х летний план был завершен досрочно, и вся партия отправилась заказчику «МО РФ» уже осенью 2023 г.

Со слов Алана Лушникова (гендиректор концерна) выходит, что они успели выполнить 3- летний контракт за два года и вся партия собранных изделий отправлена заказчику. Теперь промышленный гигант приступает к выполнению нового контракта, направленного им Министерством обороны РФ. О том, сколько именно новых АК-12 было собрано функционер не сообщил.  Однако высказался по поводу того, что АК-12 образца 2023 года завершает опытно-войсковые испытания в ноябре месяце, после чего полученные результаты будут обработаны и будет решаться вопрос о запуске нового варианта оружия в серию.

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Что интересно, новый вариант Ак-12 впервые показали в мае этого года на одной из оружейных выставок. АК-12 был достаточно серьезно доработан и в ряде моментов конструкцию упростили. Также были учтены пожелания непосредственных пользователей оружия, которые накопились за время проведения СВО. Например, переработали телескопический приклад, доработали цевьё и диоптрический прицел, сделали несъемный ДТК и еще ряд изменений. Все это призвано значительно облегчить эксплуатацию АК-12 и заметно увеличить надежность оружия.

#калашников
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