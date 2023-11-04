он позволит строить корабли водоизмещением до 12 тысяч тонн.

В Российской Федерации сделан новый шаг по развитию судостроительной отрасли. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» получит новый плавучий док, который придет на замену старому. Об этой новости официально сообщили в пресс-центре Объединенной судостроительной корпорации.

Расположенный в Калининградской области судостроительный завод «Янтарь» уже давно нуждался в модернизации и вот в ОСК приняли решение по этому вопросу. Так на предприятии будет демонтирован старый док, который мог принимать корабли водоизмещением всего в 10 000 тонн. Новый плавучий док будет способен строить и принимать для технического обслуживания корабли водоизмещением до 12 тысяч тонн. Но причина модернизации не только в увеличении производительности, но и в техническом состоянии старого дока, который представлял из себя довольно старую конструкцию и не отвечал современным требованиям.

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Разработкой проекта и всей конструкторской документацией занимается ЦМКБ «Алмаз», которое специализируется на подобных задачах. Больше подробной информации про проект пока нет и сроки выполнения конструкторских и строительных работ – неизвестны. В любом случае, «Янтарь» сможет строить корабли военного и гражданского назначения большего тоннажа, чем до этого.