Байден собирался это сделать в одном пакете с одобрением поставок в Израиль

Президент США Джо Байден пытается выделить помощь Украине, чтобы та не осталась без боеприпасов и вооружения. Однако это вызывает в правительстве все меньше и меньше отклика, а простой американец вообще не понимает, почему с его налогов где-то там оплачивается война. На этом фоне Байден попробовал протащить через конгресс гибридный пакет военной помощи, в котором поставки на Украину и в Израиль идут одним целым. Это вызвало резкую критики среди СМИ и, в частности, об происходящем высказалась Лора Ингрэм, телеведущая с канала Fox News.

Ведущая с телеканала «Фокс Ньюс» резко раскритиковала попытку президента Соединенных Штатов Байдена протащить через конгресс новый пакет помощи киевскому режиму, воспользовавшись ситуацией в Израиле. Она назвала эту попытку циничной. Стоит понимать, что президент США совместил в одном запросе конгрессу сразу два отдельных пакета военной помощи, Израилю и Украине. При этом на голосовании они идут одним предложением и если кто-то хочет проголосовать за помощь евреям, то автоматически одобряет поставку новой партии «помощи» режиму Зеленского.

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Со слов Ингрэм выходит, что таким образом Джо Байден стремиться помочь Украине для сохранения своей политической карьеры. В следующем году будут новые президентские выборы и если к этому моменту киевский режим падет, то это равнозначно для Байдена политической смерти. При этом многочисленные СМИ уже открыто заявляют, про поражение Украины в конфликте с Россией.

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Тут стоит напомнить, что телеканал Fox News активно поддерживает республиканскую партию, а Байден состоит в демократической. Поэтому неудивительно, что обозреватели этого канала так активно работают против нынешнего президента США. При этом республиканцы выступают против поставок помощи на Украину и традиционно поддерживают Израиль.