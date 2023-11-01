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Бойцы ВС Ливана нашли сразу 21 замаскированную РСЗО радикальных группировок на границе с Израилем
Одна из установок была готова к запуску.

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Пока израильские чиновники рассказывают миру, что потери среди мирных жителей сектора Газа – это суровая реальность войны, ливанские военные обнаружили несколько установок РСЗО, размещенных на израильско-ливанской границе. Всего обнаружили 21 установку, которые были направлены в сторону еврейского государства и не раз вели его обстрел. В ответ ЦАХАЛ наносил удары по территории Ливана. Причем, чаще всего, по предположительным местам дислокации радикалов.

Ливанская «Хизбалла» недавно выкладывала в сеть кадры с обстрелом ПТУР замаскированных позиций. И этот только часть из происходящего на границе. Израильские военные уже не раз наносили ответные удары по возможным объектам ливанских радикалов, а вот на днях вооруженные силы Ливана нашли сразу 21 установку залпового огня. РСЗО были обнаружены военными в долине Вади-эль-Ханса и вокруг населённых пунктов Эль-Клейла и Хрейба. Установки были тут же взяты под контроль, а одну из них, которая была готова к залпу, скорее всего, обезвредили.

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Стоит понимать, что, несмотря на громкие заявления арабских политиков, никто не спешит помогать палестинцам в секторе Газа. Более того, ливанские военные тщательно прочесывают государственную границу, чтобы обезопасить страну от ответных ударов ЦАХАЛ. Обнаружение этих установок только часть процесса. Для таких действий у ВС Ливан есть наглядный стимул в виде израильских артиллерийских ударов. Например, 21 октября ЦАХАЛ совершил более 50 выстрелов по территории северного соседа.

#израиль
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