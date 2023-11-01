Придется продолжать подтягивать резервы.

В Украине снова начались противоречия, и, как и в прошлый раз, причиной стал населенный пункт, штурмуемый русскими войсками. Речь идет о ситуации вокруг Авдеевки и приказах Зеленского военным, о том, что ВСУ не должны ее сдать. В это же самое время главком ВСУ Залужный пытается убедить президента о необходимости вывода оттуда войск с целью сохранения боеспособных частей.

Ситуация вокруг Авдеевки с каждым днем становится для ВСУ все более угрожающей, так как русские войска постепенно стягивают удавку на коммуникациях. Уже сейчас единственная толковая дорога находится под постоянным огневым контролем. На фоне этого Залужный попытался убедить Зеленского и его команду в необходимости срочно выводить из укрепрайона оставшиеся там части ВСУ. В ответ он получает приказ создать эффективную схему обороны Авдеевки с возможными контрударами по русским флангам. Для этого туда перебрасываются бригады с других направлений. Например, там уже засветилась и получила потери 47-ая бригада, ранее штурмовавшая Работино. Скорее всего, ситуация будет развиваться в сценарии, предложенном Зеленским, так как главком не пойдет на конфронтацию. Все это, разумеется, приведет к большим потерям ВСУ, но Киев это беспокоит мало.

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Стоит напомнить, что для Зеленского Авдеевка стала очередной «фортецией», которая станет символом «борьбы и стойкости» украинского народа перед захватчиками. Однако эта же ситуация напоминает картину весны нынешнего года, когда Залужный предлагал вывести части из Бахмута (Артемовска) и сохранить их для будущих операций. Тогда Зеленский также отказался от этой идеи, и в результате город был взят штурмом с большими для ВСУ потерями. При этом, уже после падения «фортеции Бахмут», президент заявил, что они просто временно отступили.