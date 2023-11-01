Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Журнал Time назвал одним из значимых изобретений года сверхзвуковой самолет X-59
Такой список важных изобретений издание создает более 20 лет.

реклама

2023 год подходит к концу, и разнообразные информационные издания начинают составлять свои так называемые номинации и топы. Не отстает от общей тенденции издание Time, которое уже опубликовало список лучших изобретений нынешнего года в разных номинациях. Так, одно из лидирующих мест занял сверхзвуковой экспериментальный самолет X-59, который создается усилиями сразу двух американских гигантов, NASA и «Локхид-Мартин».

Американские компании, связанные с авиационной отраслью, не оставляют попыток создания новых самолетов, способных передвигаться на сверхзвуковых скоростях. И если в военной авиации все более или менее стабильно, то гражданская сфера обложена большим количеством запретов. В частности, гражданским сверхзвуковым самолетам запрещено летать над сушей в США. Однако экспериментальная программа QueSST создана, чтобы решить проблему звукового удара и дать возможность такой авиации летать над сущей. Самолет X-59 как раз лишен этой проблемы и в будущем может стать основой для сверхзвуковой гражданской авиации.

реклама

Сегодня гражданская сфера сверхзвуковых полетов отдана в первую очередь разнообразным бизнес-джетам, которые перевозят наиболее богатых граждан планеты. Стоит напомнить, что в свое время во Франции и в СССР предпринимали попытки создания сверхзвуковых лайнеров для обычных рейсов. Но обе попытки оказались достаточно неудачными, хотя и сыграли немалую роль в становлении отрасли и военной авиации.

#time
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
1
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
2
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
1
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
1
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
1
Власти Днепропетровска переименуют 80 топонимов, связанных с Россией и СССР
4
Боец ВСУ на видео показал, что случилось с Leopard 2 после подрыва на мине, а затем удара дрона РФ
+
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
1
Microsoft выпустила обновление Windows 11 23H2
+
В тесте замечен игровой ноутбук ASUS ROG Scar с процессором Core i9-14900HX и RTX 4090
+
НАСА готовится испытать 1,2-гигабитный коммуникационный лазер на МКС
+
Пираты оказались более живучими, чем ожидалось – почему блокировка нелегального контента не работает
1

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
93
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
15
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15

Сейчас обсуждают

inchaos75
19:17
А попробуй просто почитать, инфы полно, еще в марте 22 года был первый боевой вылет су-57 в СВО.
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
Бот_Пригожина_03081
19:13
А ты работать не пробовал, что бы жить лучше и не терпеть (непонятно только, что ты терпишь)?
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
seebox
19:05
игра кривая искусственно, вон на 10й серии карт было на старте 18 кадров, сейчас под вулканом и обновленным драйвером вулкан - фрейм пошел под 40 кадров - технологиями тут не пахнет, а просто кто то д...
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
FelsheR-BAN100712
19:02
повторяешься
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
~Valera~
18:58
Бот минусатор разошелся, все правда красная )
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Vito Vago
18:56
Ни сьим, так покусаю. Типичные подонки.
ВСУ обстреляли из советского танка село в Брянской области
Алекс
18:55
На утилизацию, вас не зайбли єти сложные схемы мож по старинке под забор и надувать щеки и по площади раз в год но е богу дурики
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
Алексей Козлов
18:46
оператор на гражданке явно в танки играл на арте - взял бомбардира
Российские десантники одним "Ланцетом" уничтожили сразу две польских САУ AHS Krab
Максим Соколовский
18:44
Видимо там же, где и маленькая аорус элит в550
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
Алексей Вобленко
18:40
Так это норма. Больше всего ноют про то, как их заставляют покупать новую видюху каждые полгода те, кто по семь лет на бюджетной карте сидит.
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем