Такой список важных изобретений издание создает более 20 лет.

2023 год подходит к концу, и разнообразные информационные издания начинают составлять свои так называемые номинации и топы. Не отстает от общей тенденции издание Time, которое уже опубликовало список лучших изобретений нынешнего года в разных номинациях. Так, одно из лидирующих мест занял сверхзвуковой экспериментальный самолет X-59, который создается усилиями сразу двух американских гигантов, NASA и «Локхид-Мартин».

Американские компании, связанные с авиационной отраслью, не оставляют попыток создания новых самолетов, способных передвигаться на сверхзвуковых скоростях. И если в военной авиации все более или менее стабильно, то гражданская сфера обложена большим количеством запретов. В частности, гражданским сверхзвуковым самолетам запрещено летать над сушей в США. Однако экспериментальная программа QueSST создана, чтобы решить проблему звукового удара и дать возможность такой авиации летать над сущей. Самолет X-59 как раз лишен этой проблемы и в будущем может стать основой для сверхзвуковой гражданской авиации.

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Сегодня гражданская сфера сверхзвуковых полетов отдана в первую очередь разнообразным бизнес-джетам, которые перевозят наиболее богатых граждан планеты. Стоит напомнить, что в свое время во Франции и в СССР предпринимали попытки создания сверхзвуковых лайнеров для обычных рейсов. Но обе попытки оказались достаточно неудачными, хотя и сыграли немалую роль в становлении отрасли и военной авиации.