Косяки можно спихнуть на робота.

Роботы, роботизированные системы, искусственный интеллект – это все прочно проникло в нашу жизнь и моментами сильно облегчает ее. Однако исследование ученых Технического университета Берлина (Technische Universität Berlin (TU Berlin)) выявило, что если человек использует искусственные силы в помощь себе, то последствия могут быть не самыми благоприятными.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало две группы людей. Каждый из них умел находить дефекты на печатных платах. Согласно плану эксперимента, участникам предстояло проверить платы. Однако первой группе участников сообщили, что до них платы были проверены роботом. Вторая группа же не получила подобной информации. Как итог, первая группа совершила больше ошибок, чем вторая – хотя обе работали одинаковое количество времени.

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Явление получило название «социальное безделье». Оно заключается в поведении человека, «скидывающего» ответственность на другого сотрудника, что приводит к общему снижению внимания и сосредоточенности. Ответственность рассматривается как мотивация стараться и работать. Социальное безделье, в свою очередь, ведет к чрезмерному доверию роботам – ведь они всего лишь инструмент, а не коллега. Последствиями могут стать катастрофы и происшествия – так, если водитель слишком доверится автопилоту, то он может попасть в аварию по беспечности.