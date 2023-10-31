Сейчас разработчики улучшают точность своих алгоритмов.

Чтобы выявить диабет, нужно сначала обследоваться у специалистов в больнице и подождать несколько дней, когда каждая единица времени может быть на счету. Тем не менее, исследователи из Klick Labs заявляют, что благодаря их работе можно выявить диабет второго типа буквально за десять секунд, используя приложение на смартфоне, которое проанализирует голос человека и сразу выдаст результат.

Для создания приложения было проведено исследование, в котором приняло участие 267 человек. Некоторые из них были больны диабетом второго типа. Каждый из участников повторял одну и ту же фразу шесть раз в день и записывал ее на смартфон. Так нужно было делать в течение двух недель. Время записи варьировалось от шести до десяти секунд. Общее количество записей составило 18 465. Они позволили ученым найти некоторые закономерности в акустических характеристиках, по которым стало возможным определить, болен ли испытуемый.

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Данное исследование подтвердило гипотезы многих ученых о том, что голос человека несколько меняется при заболевании диабетом второго типа – при этом изменения настолько малы, что человеческого слуха недостаточно для их определения. Однако компьютер и искусственный интеллект вполне способен на это. Высокая точность результатов также оправдана аккуратным соотношением информации с исходными данными об участниках – возраст, масса тела, пол. У мужчин программа выявляла диабет верно в 86% случаев, у женщин точность составляет 89%.

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По мнению исследователей, технологию можно будет доработать и улучшить, что приведет к повышению точности результатов диагностики, однако для этого нужно запустить новый проект, в котором будет участвовать больше людей из разнообразных групп населения.