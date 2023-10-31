В следующем году начнется производство.

Начиная со следующего года, в России запустят производство биоустановки, которая способна очищать воздух с помощью природного мха. Биоустановка позволит убрать из воздуха различные опасные и отравляющие вещества и ядовитые частицы. Мох же, в свою очередь, получает увлажнение и питание. Установку разработали ученые из ЮУрГу (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск).

По заявлениям специалистов, приспособление состоит из фитомодуля. Внутри него находится живой мох и некоторые другие виды растений. Рядом с растительностью установлена система мониторинга качества очистки воздуха, увлажнитель, программа для установки в систему «Умный дом». Вариант, созданный для использования на улице, сделан из более прочных материалов, дабы защитить устройство от вандалов. Такая модель также оборудована для работы в круглогодичном формате.

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В ближайшее время установка будет содержаться в качестве эксперимента. За несколько месяцев исследователи разберутся с вопросом подходящих материалов и займутся исправлением недочетов, которые были выявлены в ходе некоторых этапов исследования.

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Пока что биоустановка рассматривается только как устройство для помещения, однако ее в теории можно масштабировать и использовать в качестве очистителя воздуха в целых городах. Интересный факт: челябинские ученые уже получили патенты на установку в сразу нескольких моделях. Запатентовано и программное обеспечение.