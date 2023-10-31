Причем перехват произошел по всей линии фронта.

Пока военные эксперты рассказывают про причины провала украинского контрнаступления, а Залужный делится планами на весну 2024 года, русская армия взяла инициативу в свои руки и теперь навязывает действия ВСУ. По крайней мере именно таким мнением поделился польский военный эксперт в своем интервью изданию Onet. Также бывший польский полковник поделился своим мнением по поводу причины такой резкой смены на линии боевого соприкосновения.

Отставной полковник Войска Польского Пётр Левандовский высказал свое мнение по поводу перехвата инициативы русскими военными. По его словам, вооруженные силы РФ смогли нарушить ротацию украинских частей на важных участках ЛБС. Левандовский утверждает, что русскому командованию удалось подгадать момент, когда ВСУ предприняли попытку ротации частей с целью их переброски и доукомплектования. Со слов эксперта неизвестно умышленно это сделано или просто повезло.

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Срыв ротации резко ослабил боеспособность украинских частей и это мгновенно сказалось на боевой эффективности. При этом часть бригад все-таки смогли вовремя перебросить, но они столкнулись с интересной проблемой в виде неполного понимания боевой обстановки. Это также резко сказалось на эффективности бригад ВСУ, которые начали нести серьезные потери живой силы и техники.

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Стоит напомнить тот факт, что на днях главком ВСУ Залужный поделился планами по переходу к обороне на нескольких направлениях. Однако это не мешает русским войскам двигаться вперед, постепенно выдавливая украинских военных с их позиций. В частности, на Купянском и Краснолиманском направлениях. Про Авдеевку даже упоминать не стоит, так как сегодня она стала настоящим центром притяжения куда стекаются военные части ВСУ с целью не дать ВС РФ убрать этот выступ. При этом западные кураторы Киева не хотят повторения ситуации как с Бахмутом, отговариваясь чересчур большими потерями для украинских военных.