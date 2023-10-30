Израильская армия показала кадры перемещения своих танков.

Ровно три недели назад боевики палестинского движения ХАМАС провели дерзкую атаку на территорию Израиля. Все это время вооруженные силы страны ЦАХАЛ собирали свои силы в единый кулак и проводили лишь морскую блокаду сектора Газа и наносили удары с воздуха по потенциальным военным объектам боевиков. Сегодня ситуация изменилась и ЦАХАЛ выдвинул большие сухопутные силы на территории Газы. Об этом рассказали официальные представители Армии обороны Израиля.

Сейчас в сети разлетелись кадры, запечетляющие многочисленные вооруженные отряды армии Израиля с поддержкой в виде бронетехники. Они двигаются глубоко по территории анклава и ведут бои с представителями ХАМАС. Эту информацию подтверждают официальные представители ЦАХАЛ. Ранее Израиль уже проводил аналогичные рейды групп с бронетехникой, которые заходили на территорию сектора Газа и наносили удар по тому или иному выявленному объекту палестинских боевиков.

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Также источник в военном ведомстве ЦАХАЛ рассказал, что это еще не сухопутная фаза операции «Железные мечи». Это только массированный рейд в глубь территории, занятой противником с целью поражения укреплений боевиков палестинской группировки. Есть мнение, что ЦАХАЛ вынуждают так действовать обстоятельства, так как из-за границы на правительство страны давят американцы, а внутри – негодует собственный народ, жаждущий ответного удара. В любом случае, рейд уже идет и про его успешность мы вскоре узнаем из официальных сводок ЦАХАЛ и с выложенных боевиками ХАМАС записей, сделанный в самой Газе.