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g1tarist
ЦАХАЛ начал масштабный рейд вглубь сектора газа с использованием танков и бронетехники
Израильская армия показала кадры перемещения своих танков.

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Ровно три недели назад боевики палестинского движения ХАМАС провели дерзкую атаку на территорию Израиля. Все это время вооруженные силы страны ЦАХАЛ собирали свои силы в единый кулак и проводили лишь морскую блокаду сектора Газа и наносили удары с воздуха по потенциальным военным объектам боевиков. Сегодня ситуация изменилась и ЦАХАЛ выдвинул большие сухопутные силы на территории Газы. Об этом рассказали официальные представители Армии обороны Израиля.

Сейчас в сети разлетелись кадры, запечетляющие многочисленные вооруженные отряды армии Израиля с поддержкой в виде бронетехники. Они двигаются глубоко по территории анклава и ведут бои с представителями ХАМАС. Эту информацию подтверждают официальные представители ЦАХАЛ. Ранее Израиль уже проводил аналогичные рейды групп с бронетехникой, которые заходили на территорию сектора Газа и наносили удар по тому или иному выявленному объекту палестинских боевиков.

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Также источник в военном ведомстве ЦАХАЛ рассказал, что это еще не сухопутная фаза операции «Железные мечи». Это только массированный рейд в глубь территории, занятой противником с целью поражения укреплений боевиков палестинской группировки. Есть мнение, что ЦАХАЛ вынуждают так действовать обстоятельства, так как из-за границы на правительство страны давят американцы, а внутри – негодует собственный народ, жаждущий ответного удара. В любом случае, рейд уже идет и про его успешность мы вскоре узнаем из официальных сводок ЦАХАЛ и с выложенных боевиками ХАМАС записей, сделанный в самой Газе.

#всу
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