Обнаружили там большое количество западного вооружения.

С самого начала специальной военной операции большое количество добровольцев отправилось помогать нашим вооруженным силам. Буквально на днях один из добровольческих отрядов захватил очередной украинский опорный пункт и обнаружил там большое количество разнообразного оружия. В том числе западного производства, которое продолжает активно поставляться на Украину.

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В ходе проведения штурмовой операции в лесополосе добровольческий отряд «Барс-10» успешно захватил один из украинских опорных пунктов. Противник был оттуда выбит, и наши бойцы заняли важную точку. По словам командира отряда с позывным «Сатурн» в ходе обыска бойцы нашли немалое количество огнестрельного оружия. В том числе и западного производства. Так в опорнике имелся пулемет «Браунинг» американского производства и боеприпасы к нему.

Наши военнослужащие регулярно находят западное вооружение на захваченных объектах боевиков киевского режима. Это уже стало привычной картиной и ни у кого не вызывает удивления. При этом наши бойцы не стесняются использовать трофей. Так, уже не раз мелькали в сети кадры применения ПТУР Javelin, поставленные США, против вооруженных сил Украины.

Что интересно, запад продолжает накачивать Киев своим оружием, не задумываясь о том, что оно может попасть не в те руки. И речь тут идет не только про русских военных, а скорее про нерадивых военных и чиновников самой «незалежной», которые перепродают полученное оружие на черном рынке. Потом оно всплывает, например, на Ближнем Востоке в руках ХАМАС или «Хизбаллы». При этом в Америке все чаще раздаются крики о том, что Украина не использует передаваемое оружие по назначению.

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