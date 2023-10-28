На Запорожском и Южно-Донецком направлениях увеличиваются потери со стороны ВСУ.

Результаты разрекламированного украинского контрнаступления ни у кого не вызывают вопросов. За почти 5 месяцев активных столкновений и попыток прорвать наши укрепления, ВСУ добилось потери множества военнослужащих и огромного количества боевой техники. При этом формально они смогли взять несколько точек на карте и пытаются распиарить Работино, как великое достижение, но при этом де-факто поселок находится в «серой» зоне. И вот, французское издание Monde выкатило материал на тему причины провала киевского «контрнаступа».

Французская газета Monde разразилась материалом, в котором рассказало про причины провала украинского контрнаступления. Этой информацией с изданием поделился неизвестный источник из стройных рядов чиновничьего аппарата. Так вот, в самой статье охвачено сразу несколько причин провала украинской атаки. В первую очередь, пишет издание, это знаменитая русская линия укреплений, которая строилась более полугода и укрепляется до сих пор. Издание назвало ее «лучшей» и не может ни с чем сравнить. Тут стоит напомнить, что штурмуемая ныне Авдеевка куда более серьезное фортификационное сооружение, которое строилось более 8 лет.

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Во-вторых, французы пишут, что русские, в отличии от Украины, не зависят от поставок извне и сами производят свое вооружение и боеприпасы к нему. В то же самое время украинская армия находится полностью на обеспечении с Запада. Как только у западных стран нарисовались причины не так усердно снабжать Киев, так сразу стали вскрываться проблемы с военной техникой и прочим снаряжением.

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Третья причина заключается в артиллерийских снарядах. Формально она входит во вторую, но про нее стоит говорить отдельно. Запад столкнулся с острой нехваткой простых 155-мм артиллерийских снарядов, которые расходуются тысячами в день. Последнее время страны Запада уходили в сторону высокоточных боеприпасов, а отсутствие такого раздражителя, как СССР вообще убрал целесообразность их выпуска. А так как на Западе не успевают клепать снаряды, то они не попадают на Украину и начинается снарядный голод.