Вообще, конечно. поднялась активность на Херсонском направлении.

Оперативные службы Херсонской области сообщили про очередную попытку ВСУ провести десант через реку. В этот раз целью ВСУ стал остров Алешкинский, на котором те планировали закрепиться и даже подтащили туда артиллерийское орудие.

Оперативные службы Херсонской области сообщили отечественным СМИ про попытку вооруженных сил Украины провести десантирование на острове Алешкинский. Группа была выявлена и по ней отработали русские военные. В результате огневого контакта войска ВСУ не только отступили, но и понесли потери в живой силе. Также есть информация про потерянный ими 120-мм миномет с расчетом. Более того, на украинском берегу артиллерия отработала по скоплению живой силы ВСУ, которые также готовились к десантированию. Кроме того, ВСУ недосчитались двух десантных лодок.

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Стоит отметить, что вооруженные формирования Украины за последнее время резко активизировались и стремятся почти каждый день пересечь Днепр. До этого большая группировка ВСУ форсировала реку и попыталась закрепиться на южном берегу, но была подавлена артиллерией и военнослужащими ВС РФ. Что интересно, зафиксирована попытка пересечь Днепр в районе бывшего Каховского водохранилища, которое измельчало после весенних событий. Кстати, теперь ВСУ может форсировать реку только лодками, так как инженерная машина ПМП-60 недавно превратилась в металлолом.