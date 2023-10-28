Взрыв произошел при попытке выстрелить.

Кадрами взрыва военной техники с мест проведения специальной военной операции уже малок кого удивишь. Однако украинские военные смогли это сделать, так как в сети появились записи с уничтожением самоходной артиллерийской установки «Пион» советского производства. Это случилось летом 2023 года на Артемовском направлении, и съемка велась военнослужащими ВСУ, которые находились в непосредственной близости от САУ.

В сети опубликованы кадры с взрывом советской самоходки «Пион», которая работала по русским позициям на Артемовском направлении. На кадрах видно, как происходит взрыв непосредственно внутри боевой техники. Сразу появилось множество рассуждений на тему, что именно случилось и главное кто виноват в произошедшем. Есть несколько версий и две самые распространенные из них это износ самой техники или ошибка при заряжании. Тут стоит отметить, что установки «Пион» на Украину свозили со стран бывшего Варшавского договора и как их там восстанавливали никто не знает.

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Другая причина, а именно качество военнослужащих ВСУ, также не лишена смысла, так как по традициями киевского режима «добровольцев» периодически отлавливают для поступления на военную службу. Качество таких бойцов зачастую оставляет желать лучшего и обслуживающий персонал САУ вполне может состоять из таких мобилизованных. Заряжание установки производится с грунта или с грузовика. Кстати, не стоит исключать вероятность некачественного боеприпаса, который сдетонировал внутри казенной части при выстреле.