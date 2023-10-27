Используют трофейное оружие вместо.

Пока боевики группировки ХАМАС хвастаются своими арсеналами с образцами западного вооружения, русская армия вовсю его использует по назначению. Так в последнее время отечественные группы в социальных сетях и телеграмм-каналы начали публиковать фотографии и ролики с использованием бойцами вооруженных сил России ПТРК «Джавелин» американского производства против военной техники киевского режима.

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Еще в годы Великой отечественной войны красноармейцы не стеснялись использовать трофейное немецкое оружие. Современные защитники России также не стесняются пусть по назначению оружие, захваченное в ходе боев украинских военнослужащих. В частности, еще до начала СВО на Украину поставили в больших количествах противотанковые комплексы Javelin, предназначенные для борьбы с серьезно бронированной техникой. Особенность комплекса в ракете, которая летит вверх и наносит удар по наименее защищенной части бронированной машины – по крыше.

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И теперь на наших информационных ресурсах появляются кадры с использованием этих самых «Джавелинов» против украинской бронетехники. Так зафиксировано применение под Артемовском. Вряд ли ВСУ готовило свою технику против ударов таким оружием, так как даже теоретически не могли такого предвидеть. Таких комплексов в руки русских военных попало немало и бойцов специально подготавливали к их использованию. «Джавелин» довольно сложная игрушка и требует к себе особого подхода.