Пошла третья неделя с того момента начала планирования спецоперации против ХАМАС.

С момента дерзкой атаки вооруженных членов группировки ХАМАС из сектора Газа прошло более двух недель, а еврейское правительство до сих пор бряцает оружием и предвещает полномасштабную сухопутную операцию. При этом глава Министерства обороны Израиля Иоав Галлант рассказывает прессе про атаку по трем направлениям.

На фоне таких заявлений ХАМАС выкладывает ролики про заполненные арсеналы и заявляет, что они готовы к приходу израильских военных "по полной программе". Ролики самые разнообразные и на одном из них показаны противотанковые ракетные комплексы разного производства. Так, на фоне мелькают немецкие гранатомёты, а главное - британские ПТРК NLAW, которые в прошлом году украинцы позиционировали, как оружие победы. Вот только возникает вопрос, как в руки «тапочников» попали вполне современные комплексы западного производства. Ведь сектор Газа находился под многочисленными эмбарго со стороны большей части «просвященных» стран мира.

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Одна из версий попадания комплексов NLAW в сектор Газа – поставки из Украины. Ни для кого не секрет, что для некоторых СВО – это защита родины от агрессора, а для кого-то способ заработать немного денег. Такая версия многое бы объяснила и в западной прессе не строили бы дикие теории попадания британских ПТРК в палестинский анклав.