Угроза была ликвидирована оперативно.

Большая часть военных кораблей ВМСУ была уничтожена еще в прошлом году, а оставшаяся часть или поражена этим летом, или находится в тщательно замаскированных укрытиях. Поэтому военный флот «незалежной» стали использовать беспилотные катера, начиненные взрывчатым или ракетно-пушечным вооружением. Ярким примером использования безэкипажных лодок стала атака на Крымский мост. Так вот, МО РФ сообщает, что 24 октября 2023 года оборонительными системами Крымского полуострова были обнаружены сразу три таких катера.

Российское Министерство обороны сообщило, что в 4 часа утра 24 октября были обнаружены три безэкипажных катера. Их засекли в северной части Черного моря, и наши военные оперативно среагировали на угрозу. В район обнаружения вражеских беспилотников был нанесен противодиверсионный ракетно-бомбовый удар, который поразил все цели противника. При этом более подробной информации об происходящем пока не поступало.

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Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты идут противодиверсионные и противоминные мероприятия с целью купирования потенциальной угрозы. Уроки Новороссийска еще свежи в памяти военных, и они стремятся по максимуму обезопасить корабли Черноморского флота. Стоит напомнить, что ВМСУ регулярно пытается пробиться в Севастопольскую бухту, чтобы нанести ущерб кораблям ВМФ России и создать очередной информационный повод.