Россия провела целую кампанию по выводу из строя систем ПВО Украины.

Американский военный эксперт и бывший офицер разведки знаменитого Корпуса Морской пехоты США Скотт Риттер дал свой комментарий в подкасте Ask the Inspector. Высказывание обозревателя касалось ситуации с силами ПВО ВСУ, которые просто перестали существовать. Также Риттер заявил, что теперь Россия сможет работать своей авиацией по территории Украины без проблем и доставать любые цели. Дроны и ракеты также станут использоваться эффективнее и смогут дотянуться до ранее недоступных объектов.

Военный эксперт из США Скотт Риттер рассказал в ходе своего комментария, что русским удалось провести полное уничтожение украинских ПВО, и теперь территория страны беззащитна от ударов авиации и ракет. Со слов аналитика выходит, что ВС РФ целенаправленно «выбивали» вражеские системы ПВО, и об этом свидетельствуют просьбы Подоляка и Владимира Зеленского об увеличении поставок ЗРК. Однако западной прессе не выгодно освещать эту ситуацию, и поэтому про возникший с ПВО кризис мало известен.

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Эксперт высказал мнение, что с ПВО возникли проблемы по некоторым признакам. В том числе, Риттер отметил отсутствие регулярных сообщений в киевской прессе про сбитые русские беспилотники и ракеты. Ранее украинская пресса писала почти про каждый удачный момент работы зенитно-ракетных систем. При этом умалчивала про уничтожение русскими комплексов «Патриот» и потери других ЗРК.