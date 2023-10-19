Запад очень хочется угнаться за российскими технологиями.

В последние годы в ассортименте артиллерийских снарядов мало что изменилось, особенно к разочарованию вооруженных сил Запада. Что касается дальности поражения, российская армия и ее артиллерия намного превосходят западное оружие.

Новый артиллерийский снаряд, созданный в результате сотрудничества армии США, Boeing и норвежской оборонной компании Nammo, установил новый рекорд дальности полета.

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Граната калибром 155 миллиметров имеет прямоточный воздушно-реактивный привод, что должно обеспечить ей дальность действия до 150 километров. Большим преимуществом является то, что снаряд можно использовать в существующих системах вооружения без доработок.

Boeing и Nammo заявляют, что систему можно интегрировать в гранату, занимая минимальное пространство. Еще одним преимуществом снаряда является то, что для всасывания воздуха не требуются движущиеся части.

Первоначальные испытания армии США показали, что 155-мм граната с прямоточным приводом имеет дальность действия до 150 километров. Точные сведения о рекорде дальности полета, объявленном Boeing, отсутствуют. Обычный снаряд этого калибра может пролететь около 24 километров. Чуть более современные варианты, такие как IM HE-ER, могут преодолевать 40 километров.

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Теперь Boeing и Nammo хотят позаботиться о точности снаряда. В одном из предстоящих испытаний система точного наведения будет интегрирована в Ramjet 155 с использованием технологии Joint Direct Attack Munition.