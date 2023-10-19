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Один из актеров сериала «Дом Дракона» намекнул на завершение работы над вторым сезоном
Канал HBO подтвердил информацию.

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Британский актер Стив Туссэн поделился с поклонниками новостью о шоу по вселенной «Игры престолов». Исполнитель роли одного из семьи Таргариенов, лорда Корлиса Велариона, оставил пост в соцсетях с намеком на окончание съемок второго сезона «Дома Дракона».

«Ну вот и все! Теперь все в руках редакторов, художников по спецэффектам и всех остальных!» Пока достоверно неизвестно, касается ли пост Стива окончания работы всех актеров над сериалом, либо только сам исполнитель роли лорда Велариона отснял свои сцены. Так или иначе, второй сезон шоу стал немного ближе на пути к своему зрителю. Кроме того, сам актер в своем аккаунте заверяет подписчиков, что конечный результат всем обязательно понравится.

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Согласно официальной информации от HBO во втором сезоне шоу планируется восемь эпизодов. Напомним, что первый сезон закончился на десятой серии, в которой становится известно о смерти короля Визериса и захвате трона «Зелеными». Поклонникам цикла «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина известно, что именно с этого момента должны начаться события книги «Танец Драконов», которые вероятно и будут изложены в новом сезоне. Детали эпизодов пока неизвестны, но HBO уверяют, что и фанаты книг, и почитатели «Игры престолов» останутся довольны. По словам шоураннера Района Кондала, новые серии начнут повествование именно с тех моментов, на которых история прервалась в первом сезоне.

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«Мы всегда считали, что именно в этой истории у автора есть склонность к шекспировским страстям. Эта часть шоу будет посвящена тем событиям, которые буквально приводят к трагедии внутри дома. Все шахматные фигуры заняли свои позиции, и мы готовы приступить к новой партии. Теперь зрители узнают, что случится с Домом Дракона после ухода Визериса, когда больше некому контролировать ситуацию внутри семьи.»

#сериал
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