Неужели Голливуду кто-то составит конкуренцию.

На этой неделе в российском прокате стартовал южнокорейский космический триллер «Луна». Новый фильм от режиссера Ким Ён-хва («200 футов красоты», «С Богами: Два мира») рассказывает об астронавте, который примерил на себя роль космического Робинзона Крузо. Картину уже окрестили корейским ответом «Гравитации» и «Марсианину».

Фильм повествует о событиях недалекого будущего, в котором Южная Корея уже успела подготовиться к межпланетной гонке и смещению США с позиции «покорителей Луны». Экспедиция пятилетней давности не увенчалась успехом, поэтому скорейшая высадка на спутнике Земли становится для корейского аэрокосмического института делом чести. Воздвигнуть флаг Южной Кореи на Луне предстоит трем астронавтам, среди которых Хван Сон-у – самый молодой и неопытный. По иронии судьбы, именно ему придется выполнить свою задачу, причем в экстремальных условиях - космический корабль «Ури-хо» терпит крушение при первом же полете, и два товарища Хван Сон-у погибают.

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Попытка южнокорейского кинематографа освоить космическую тему выглядит впечатляюще – зрителей уже успели поразить сцены с метеоритным дождем и эпизоды с перепуганным космонавтом, оставшимся на лунной поверхности без надежды на спасение. Но несмотря на то, что в роли главного героя и покорителя космоса выступил популярный на родине певец Гён-су, в Южной Корее картина не имела ожидаемого успеха. Возможно, причиной тому стали излишне долгие эпизоды с центра управления полетами, которыми режиссер решил разбавить сцены из космоса. В затянутых и сложных сюжетных линиях с земли оставляют вопросы лишние персонажи, а также карикатурные чиновники NASA.

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Понравится ли картина искушенному российскому зрителю – покажет время.