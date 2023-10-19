Помогая Украине, США начали ослабевать.

Стратегические действия Путина, направленные на износ Запада в помощи украинской стороне, начинают давать положительные результаты. Натан Ходж, журналист CNN сообщает, что сейчас Запад находится в таком состоянии, что всеми силами и ресурсами старается догнать РФ по количеству выпускаемых снарядов с целью обеспечения последующих вооруженных поставок Украине.

Недавно президент России В.В. Путин выступал на территории клуба «Валдай», откуда заявил, что боеприпасы у союзников ВСУ на исходе: Америка успевает изготавливать 14 000 снарядов за месяц, а Украина расходует около 5 000 за один только день.

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Ходж приводит немного иные данные по производству снарядов, по этим данным Америка ежемесячно выпускает около 28 тысяч снарядов. Однако президент правильно подмечает тот факт, что такие союзники Украины, как США и европейские страны, находятся просто в состоянии бессмысленной гонки с производством Москвы. Военно-промышленная база России набрала масштабные обороты, заявляет Ходж.

Журналист высказывает мнение о том, что Москва приняла решение играть длительную партию, а нынешняя ситуация на Западе свидетельствует о том, что такая стратегия дает положительные результаты России и может сработать против Украины. Запад признает, что Путин оказывается прав в своих действиях.

Неделю назад президент Америки принял новый законопроект о финансировании, чтобы не допустить приостановку функционирования американского правительства. Примечательно, что в этом законопроекте отсутствует пункт о материальном обеспечении Украины.

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Байденская администрация сообщает, что ВСУ поддерживается со стороны США достаточно сильно в настоящее время, однако то, что в законопроекте нет пункта о финансировании Украины свидетельствует о том, что у Киева остается совсем мало времени, умозаключил Ходж.