Очередная подачка от США в виде небольшого количества оперативных ракет.

Русские военные с момента начала специальной операции использовали и используют оперативно-тактические комплексы для поражения цели на глубину до 300 км. И вот теперь украинская армия также получила от американцев партию ОТРК ATACMS, которые позволят поразить, например наши аэродромы, в Крыму. При этом американское издание The Wall Street Journal сообщает о «небольшом» количестве поставленных ракет.

Американское издание The Wall Street Journal сообщает о тайной передаче украинским военным партии ракет ATACMS, которые ВСУ смогут использовать для ударов по нашим объектам. Источник новостей не уточняется и идет ссылка на кого-то из чиновничьего аппарата США. Также говориться, что партия «небольшая» и умышленно передана ВСУ в тайне и без заявлений в прессе. Видимо это было необходимо для внезапного удара по русским военным силам.

реклама

Квазибаллистические ракеты ATACMS могут поразить цель на дистанции в 200 – 300 км и используют в качестве пусковой установки шасси РСЗО HIMARS, которые нанесли немало вреда русской армии. За счет использования сухопутного шасси имеется возможность подтянуть установку поближе к линии боевого соприкосновения и дать пуск. После чего машина спокойно отходит в тыл и не попадает под ответный удар. Ракета снабжена разнообразными боевыми частями и в том числе кассетными боеголовками с кумулятивными боеприпасами, способными покрыть большую площадь. Стоит понимать, что ATACMS ракета относительно старая и наши силы ПВО должны справляться с ее перехватом.